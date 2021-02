Mario Draghi ha sciolto la riserva: alle 19 sale al Quirinale. Il suo governo è pronto

12 febbraio 2021 a

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà alle 19 il presidente incaricato Mario Draghi. L'ex governatore della Bce si presenterà così al Quirinale già con la lista dei nuovi ministri, dove leggerà in diretta agli italiani la compagine ministeriale scelta assieme al Capo dello Stato in gran segreto, si dice, senza aver parlato con i partiti. I contatti con quest'ultimi li ha tenuti Mattarella, Draghi si è occupato soltanto di avere colloqui con alcuni tecnici pronto per i posti chiave del suo dicastero

Alle 19 quindi salirà al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella, sciogliere la riserva e presentare la lista. L’ex presidente della Bce nelle ultime ore ha lavorato proprio sulla quadra e sulla messa a punto dell'esecutivo. Tra incontri segreti al comando generale dei Carabinieri a Roma, ai Parioli, e una visita alla Banca d'Italia, Draghi non ha lasciato filtrare nessuna indiscrezione. Dovrebbe comunque trattarsi di un esecutivo che sarà un mix tra ministri tecnici e ministri politici.

Nessun leader di partito dovrebbe nella compagine, al massimo qualche numero due e poi una infornata di tecnici di fiducia per Draghi nei posti chiavi come i ministeri economici che si troveranno a gestire gli oltre duecento milioni del Recovery Plan. Attesa anche per capire se e chi sarà il responsabile del nuovo ministero voluto dai grillini: quello della transizione ecologica.

Nel frattempo un inaspettato buon viatico al lavoro di Draghi arriva da un commentatore d'eccezione come Adriano Celentano. Il cantante ha infatti apprezzato la posizione di Salvini pro-Super Mario sottolineando che "solo gli sciocchi non cambiano idea". Adriano Celentano, che si è definito "un Grillino della prima or", ha elogiato via Instagram il leader della Lega per avere deciso di "non perdere il treno del governo di unità nazionale. Il quale solo se è veramente di unità nazionale può avere qualche probabilità di vincere sul 'carceriere' che sta imprigionando il mondo", chiaro il riferimento al coronavirus.

