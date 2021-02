Teresa Bellanova a L'aria che tira durissima contro Giuseppe Conte: "Voleva solo gestire i soldi", interviene la Merlino

18 febbraio 2021 a

E' durissima con Giuseppe Conte l'ex ministra di Italia Viva Teresa Bellanova. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca: "Avevamo a Palazzo Chigi un avvocato molto interessato alla gestione del Recovery mentre adesso abbiamo a Palazzo Chigi un signore che ha una idea di Paese". A questo punto la conduttrice è costretta a intervenire: "Ha detto una cosa abbastanza grave, lo sa? Voleva gestire il denaro Conte?". La Bellanova non teme nulla: "Non è la prima volta che lo sostengo".

E precisa: "Ci siamo trovati nottetempo un emendamento che doveva entrare in Legge di Bilancio dove si prevedeva che la gestione di 209 miliardi di euro doveva essere affidata a 6 esperti e 300 tecnici, lì per noi si era imboccata una strada senza ritorno". E ancora, sottolina la Bellanova, "non si è arrivati con una discussione sul merito. Sarebbe bene che tirassero fuori il verbale di quel Consiglio dei Ministri. Un'ora e passa solo a discutere della gestione del Recovery".

Quindi, finalmente secondo la Bellanova, con Draghi ci sarà una svolta: "Mi interessa sostenere il percorso di tale governo, tanti per conservare la propria postazione hanno consumato tempo, che non era il loro ma quello delle future generazioni". Del resto Italia Viva è il partito che ha tirato giù Conte e che per primo sperava nell'arrivo di Draghi. ""Abbiamo ascoltato con grande attenzione, riscoprendo il gusto che la sobrietà e la precisione, fin nei dettagli, garantiscono" ha commentato la stessa Bellanova dopo il discorso del presidente del Consiglio.

