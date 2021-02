Vittorio Sgarbi, l'annuncio sui social: "Ci siamo: la mia candidatura a sindaco di Roma è ufficiale"

22 febbraio 2021 a

"Ci siamo: la mia candidatura a sindaco di Roma è ufficiale - così Vittorio Sgarbi annuncia di essere in corsa per la guida della Capitale -. Domani la conferenza stampa con i movimenti e le liste che mi sosterranno. Ridaremo a Roma la dignità di Capitale". A sostenere la sua candidatura sarà il suo stesso movimento politico, "Rinascimento". "Prima penseremo a migliorare i servizi essenziali, cosi come chiedono i romani. Poi un grande piano per la cultura che restituisca a Roma la dignità di Capitale, rimettendo al centro dei programmi culturali l’immenso patrimonio artistico e archeologico della città”, ha continuato il critico d'arte.

Come riportato da Il Riformista, poi, Sgarbi si vorrebbe occupare innanzitutto di alcuni problemi di tipo amministrativo, come la riorganizzazione della manutenzione ordinaria: raccolta dei rifiuti, rifacimento del manto stradale, miglioramento del decoro ambientale delle periferie e potenziamento della sicurezza. Il critico d'arte, al momento, è deputato, ma anche sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo. Molte, inoltre, le cariche ricoperte in passato: è stato assessore ai beni culturali della Regione Sicilia, sindaco di Salemi, sottosegretario al ministero dei beni e delle attività culturali, eurodeputato, sindaco di San Severino Marche.

A correre per il posto di primo cittadino di Roma è anche l'attuale sindaca, Virginia Raggi. Che ieri ha ricevuto la benedizione ufficiale da parte del garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. In un post pubblicato sui social, infatti, il comico genovese ha scritto: "Roma ha bisogno di te. Chi sta con Virginia sta con il Movimento". L'endorsement alla Raggi da parte di Grillo era arrivato anche l'estate scorsa: il fondatore del Movimento le aveva dedicato una poesia "Roma non ti merita". In corsa, infine, c'è anche il leader di Azione Carlo Calenda.

