Giorgia Meloni, solidarietà al prete aggredito: "Mai solo", "Le tenebre non prevarranno"

Nuova aggressione contro il prete anti-spaccio Antonio Coluccia al Quarticciolo a Roma. Sono state lanciate pietre - oltre che insulti - contro il don mentre portava avanti la sua coraggiosa battaglia contro l’illegalità. "Ieri sono tornato a Quarticciolo Roma - ha raccontato il sacerdote sui social -. Erlo lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. Proseguirò il cammino. Le tenebre non prevarranno"

Solidarietà da Fratelli d'Italia e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su Instagram ha sottolineato il coraggio del sacerdote nello sfidare la criminalità organizzata: "A Don Antonio Coluccia va tutta la mia solidarietà. Chi sfida la criminalità con coraggio e difende la legalità non deve mai sentirsi solo. Siamo al tuo fianco, sempre".

Stesso discorso anche per il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia: "Il modello Caivano proposto dal Governo di Giorgia Meloni risulta essere sempre più la soluzione per combattere una volta per tutte il clima di far west, l’illegalità, l’insicurezza e la paura che ogni giorno vivono le persone per bene. Non ci fermiamo e camminiamo ancora una volta al fianco di Don Coluccia e di tutti coloro che vogliono Roma libera dalla paura, dove a vincere siano il coraggio, la dignità e la voglia di riscatto di chi ogni giorno sceglie la legalità”.