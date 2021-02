Mario Draghi, in Cdm la partita dei sottosegretari: sette caselle per la Lega, un'assenza clamorosa. Chi si prende i Servizi

24 febbraio 2021 a

Grande attesa per la squadra di sottosegretari del governo di Mario Draghi. La partita dovrebbe chiudersi questa sera, dopo il Consiglio dei ministri iniziato alle 18. Una partita complessa che ha scatenato diverse tensioni all'interno dei partiti. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, infatti, sarebbe da giorni in contatto con le forze politiche per comporre il puzzle. Stando alle prime indiscrezioni riportate da LaPresse i sottosegretari saranno 34: 11 del M5S, 7 della Lega, 6 del Pd, 6 di Forza Italia, 2 di Italia Viva, 1 di Liberi e Uguali e 1 del misto. Ai Servizi, come riporta Repubblica, dovrebbe andare il capo della Polizia Franco Gabrielli.

Tra i grillini ci sarebbero delle new entry, come le deputate Anna Macina, Barbara Floridia e Dalila Nesci. Ma ci sarebbero anche dei grandi assenti, a partire da Stefano Buffagni, uno dei big del M5s. Tra le conferme, invece, ci dovrebbero essere quelle di Carlo Sibilia, Manlio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri, Pierpaolo Sileri e Alessandra Todde. Poi c'è la lista dei sottosegretari del Pd, che comprenderebbe molte donne. Dovrebbero essere confermate le uscenti Simona Malpezzi, Marina Sereni e Anna Ascani.

Sette caselle, invece, sarebbero a disposizione della Lega di Matteo Salvini. Stando al Corriere della Sera, il Carroccio avrebbe schierato Claudio Durigon, Nicola Molteni, Vannia Gava, Lucia Borgonzoni, Rossano Sasso, Alessandro Morelli e Tiziana Nisini. Nei sei di Forza Italia, poi, dovrebbero rientrare Deborah Bergamini, Giuseppe Moles, Giorgio Mulè, Gilberto Pichetto Fratin, Francesco Paolo Sisto e Francesco Battistoni.

