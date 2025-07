Reazione a Catena, per le Uscio e Bottega finisce in disgrazia: "Ignoranti, oggi..."

Gioco dopo gioco, ecco che le campionesse si confermano e accedono all'atto finale, l'Ultima catena , dove in gioco ci sono i soldi del montepremi. Il terzetto parte da una vincita potenziale di 114mila euro, che si riduce progressivamente fino a calare a 7.125 euro. Alla fine della catena, la parola da indovinare è legata a “fresco”, con le lettere “SP” come inizio e “O” come finale. Acquistano il Terzo Elemento , che rivela il termine “Riflesso”. Puntano tutto su “Specchio” per 3.563 euro, ma la soluzione corretta era “Spontaneo”. Insomma, un buco nell'acqua.

E come sempre, durante la puntata, i social si sono infiammati. Su X moltissimi i commenti in tempo reale relativi a quanto si vedeva in studio "Ultima parola difficile ma comunque non meritavano assolutamente". "‘Specchio riflesso senza risposta’ è un detto? (lo scrive perché lo dice Martina quando spiega perché ha puntato sulla parola ‘Specchio’, ndr). E ancora: "Gli strafalcioni detti da Martina durante la puntata, e che continua a dire, non si possono contare su 10 dita…." "Martina è insopportabile". "Cioè, queste tre hanno mandato a casa le campionesse…". E ancora, altre bordate: "Come hanno fatto a diventare campionesse?". "Ora è diventato di moda vantarsi di essere ignoranti", concludeva un ultimo utente. Insomma, dopo il termine della puntata, per le campionesse un immeritato massacro-social.