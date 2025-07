Adriano Panatta, la cannonata: "Paolo Bertolucci in versione dietetica"

Era solo questione di tempo, e puntualmente è arrivata la replica di Adriano Panatta, che non si è poi fatta attendere troppo. Dopo gli ironici – e un po’ surreali – auguri per il suo 75esimo compleanno firmati Paolo Bertolucci, l’ex fuoriclasse romano ha scelto di restituire il favore. Anche stavolta attraverso i social, con il supporto dell’intelligenza artificiale e, naturalmente, quell’ironia affettuosa che da decenni caratterizza il loro legame.

Il bersaglio? Ancora una volta Bertolucci, protagonista di un’immagine che lo ritrae – con l’evidente contributo del digitale – mentre addenta due bombe alla crema con l’entusiasmo di un maratoneta appena tagliato il traguardo. Sullo sfondo, una vera e propria distesa di dolci. Il commento di Panatta è una stilettata geniale: “Paolo Bertolucci nella sua versione dietetica”.

Il siparietto continua così a prendere forma stabile su X, il social dove i due ex campioni della Coppa Davis si punzecchiano con affetto a colpi di meme e battute. Se nei giorni scorsi Bertolucci aveva scherzato sul compleanno dell’amico mostrandolo in improbabili situazioni – tra brindisi con fan di una certa età e ex da cartolina sdraiate a bordo piscina – Panatta ha colpito nel punto debole: la golosità, o meglio ancora, la passione dichiarata per i dolci. E lo sketch tra due amici veri, inesorabilmente, continua.