Pd, altro siluro di Simona Malpezzi: "Non è la nostra manifestazione"

"Era un incontro già programmato da tempo e che era stato rimandato. Che sia avvenuto in un periodo così particolare è stato un caso ma anche una coincidenza importante ". Sulla possibilità che il 'no' di Avs e M5S sia connesso alla manifestazione di sabato contro il riarmo, Malpezzi ha risposto: "Non conosco i motivi della loro decisione. A me dispiace che non ci siano stati. Il confronto è sempre utile ".

" Ognuno è libero e responsabile delle proprie scelte . Io, ma penso di poter parlare anche a nome degli altri colleghi del Pd, ho partecipato senza problemi. Perché sempre, anche in incontri internazionali, ci siamo sentiti liberi tutti di esprimere le nostre posizioni". Lo ha detto la senatrice del partito democratico Simona Malpezzi , intervistata dal Corriere della Sera, in merito all'incontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e i parlamentari dell'assemblea Nato.

"Il fatto che il Pd non abbia aderito a quella piattaforma per me indica una scelta netta: non è la nostra manifestazione", ha proseguito Simona Malpezzi. Alla luce di queste divisioni come può nascere il Campo largo? "Non posso negare che questo sia un tema importantissimo e che andrà affrontato", ha chiosato la senatrice del Pd.