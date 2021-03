Enrico Letta, il retroscena sulla "promessa a Giorgia Meloni". Terremoto politico nel centrodestra

31 marzo 2021 a

Enrico Letta ha preso un impegno con Giorgia Meloni: il Pd aiuterà la leader di Fratelli d'Italia a strappare alla Lega la presidenza del Copasir. Una promessa fatta dal segretario del Pd, alla leader di Fratelli d'Italia, in una ora di incontro a Montecitorio nella sede del gruppo di centrodestra. La commissione sui servizi segreti è da tempo richiesta dalla Meloni, da quando ha scelto di non entrare e di non appoggiare il governo Draghi. Una casella, per ora, assegnata alla Lega che la presiede con Raffaele Volpi. E Matteo Salvini non vuole certo rinunciarci: "È una commissione di garanzia, quindi la presidenza spetta all'opposizione, cioè a Fratelli d'Italia", è la richiesta della Meloni.

Enrico Letta allora le ha detto: "Hai ragione, sottoporrò la questione agli altri partner della maggioranza. È una questione di regole e democrazia: se non si rispettano, oggi tocca a te ma domani può toccare a me", prendendo l'impegno. La Meloni ha già scelto chi sarà a capo della delicata commissione l'attuale vicepresidente Adolfo Urso. Il segretario del Partito democratico continua cosi nella strategia politica di provocare politicamente il Carroccio. Letta, scrive il Corriere della Sera, "vuole indossare i panni dell'anti-Salvini. Un modo per tenere uniti sia il partito che la coalizione che verrà".

Enrico Letta però, nonostante le punzecchiature continue a Salvini, "in queste settimane ha avviato un giro di colloqui con tutte le forze politiche e non rinuncerà all'incontro con il capo della Lega. Anche perché è proprio su di lui che può fare affidamento per portare avanti il suo tentativo di cambiare la legge elettorale", scrive sempre il Corriere. Salvini, a differenza dei 5 Stelle e di Leu, è interessato a un sistema maggioritario, proprio come Letta. Ci sarebbe già una possibile bozza di accordo: sistema a doppio turno con un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 40%.

