RPL, il confronto in diretta: "Lavoro e sicurezza, come ci ha cambiati la pandemia?"

Nel pandemonio sociale ed economico conseguente alla pandemia da Covid-19 si contano anche gli effetti e le ricadute sul mondo del Lavoro: da intendersi non solo nei termini di attività costrette alla chiusura ma anche di profonde rivoluzioni nel modo di concepire – e di vivere – il lavoro stesso. Dalle regole di distanziamento alla nuova concezione degli spazi, dai percorsi e dal layout interni alla necessità di turnazioni e controlli per sfalsare i flussi in entrata e uscita. In poche parole, “dalla teoria alla pratica”: quali saranno le risposte della Politica alle mutate esigenze di Lavoratori e Aziende?

Se ne parlerà approfonditamente Giovedì 22 Aprile, dalle 18:30 alle 19:30, su RPL-La Tua Radio (Radio Padania), nell’ambito del programma ALTO MARE condotto da Sara Garino. Relatori della puntata saranno l’Onorevole Claudio Durigon, Lega, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri; Rocco Luigi Sassone, Presidente di Formasicuro; Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL e Nicola Patrizi, Presidente di Federterziario.

La diretta sarà visibile sul sito www.radiorpl.it, sul canale 740 del Digitale Terrestre, in radio DAB nonché sui canali Facebook e YouTube di RPL-La Tua Radio.

