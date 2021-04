Giorgia Meloni nella Giornata della Terra: "FdI per l'ambiente, le politiche ecologiste non sono solo di sinistra"

22 aprile 2021 a

Da Giorgia Meloni una lezione al Movimento 5 Stelle. "La politica green la raggiungi con i dazi di civiltà, imponendo barriere a chi non rispetta le politiche ecologiste pensiamo agli stati inquinanti come la Cina". Nella conferenza stampa in occasione della Giornata della Terra la leader di Fratelli d'Italia ha ribadito che "noi siamo un partito fortemente ecologista: prima dell'estate pensiamo a un evento internazionale del mondo conservatore, speriamo in presenza, per lanciare un manifesto dell'ecologia conservatore: siamo convinti che non sia una materia che vada lasciata alla sinistra e alla sua ideologia contro le imprese".

In sostanza l'obiettivo del partito - ha spiegato anche l'europarlamentare Nicola Procaccini, nonché responsabile del dipartimento ambiente ed energia di Fdi - è quello di "una piattaforma programmatica e la stesura di un manifesto dell'ecologia conservatrice per ribadire l'impegno sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente, valori da sempre patrimonio della destra".

Oltre alla Meloni presente all'incontro Francesco Giubilei e l'agronomo e conduttore televisivo, Luca Sardella. "La nostra attenzione all'ambiente - ha poi proseguito- parte dal territorio, dal posto in cui viviamo, anche con un approccio spirituale che prevede la necessaria integrazione tra uomo e natura. Una forma di rispetto che non deve però condurre alla mortificazione delle attività economiche ma a un giusto equilibrio con i temi legati all'emergenza ecologica". E infine: "Al contrario di quanto accade con un certo ambientalismo di sinistra le nostre non sono posizioni ideologiche ma di assoluto rispetto per l'ambiente e per il creato. Sono questi alcuni degli elementi essenziali che saranno presenti all'interno del nostro manifesto della ecologia conservatrice".

