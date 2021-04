Maria Elena Boschi contro il Pd: "Coprifuoco? No solo per dar contro a Salvini, ma ad arrabbiarsi sono gli italiani"

28 aprile 2021 a

"Ripensare l'orario del coprifuoco è doveroso, mantenere il limite delle 22 sarebbe una follia". Così Maria Elena Boschi si schiera con la Lega e chiede agli alleati di governo" posizioni ideologiche. "Tenere tutto come è ora non fa arrabbiare Salvini, ma gli italiani", spiega in una intervista alla Stampa. "Pd e Lega devono smettere di litigare e pensare al bene dell'Italia". Anche Italia vuole modificare il coprifuoco. "Quando pensiamo di modificare il coprifuoco noi non pensiamo a Matteo Salvini, ma agli operatori culturali e commerciali, a cominciare dai ristoratori stravolti da mesi di chiusure. A noi stanno a cuore loro, non le posizioni di Salvini. Naturalmente occorre molta prudenza: vaccinare ancora di più e mantenere le precauzioni. Tenere chiuso dalle 22 per scelta ideologica sarebbe una follia. Il governo ieri si è impegnato a rivedere il coprifuoco nel mese di maggio e farlo sulla base dei dati", spiega.

"Che qualcuno - anche nel Pd - sogni un autogol di Salvini è un dato di fatto. Che questo qualcuno sia Letta o altri non tocca a me stabilirlo. Credo che fare la battaglia sulle 22 per fare un dispetto alla Lega non faccia arrabbiare Salvini ma gli italiani", ribadisce la Boschi che poi sul Pnrr spiega che, "adesso ha un'anima, una visione. Ricorda il testo del 9 dicembre che Italia viva bloccò aprendo - nei fatti - la verifica di governo con Conte Era un testo totalmente diverso da quello di oggi. Il passaggio da Conte a Draghi non ha solo cambiato profondamente il Pnrr, ha cambiato il futuro dei nostri figli", precisa l'ex ministro.

Infine la Boschi dice la sua anche su questa maggioranza così eterogenea con la presenza appunto di Pd e Lega: "Deve funzionare. Non è in ballo il futuro del Pd o della Lega: è in ballo il futuro dell'Italia. Sapere che alla guida della macchina oggi c'è Draghi è un elemento di fiducia enorme. Ma non basta. I partiti più grandi devono smettere di farsi la guerra e pensare al bene comune dell'Italia", conclude la Boschi.

