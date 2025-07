Mestre, il testo-choc spedito agli italiani: "Avvicinati ad Allah o muori"

"Sono sei pagine, tre in italiano e tre in inglese. Uguali ovviamente. Praticamente ci invita ad avvicinarci ad Allah perché se noi non ci avviciniamo ad Allah siamo morti". Mestre in preda al fanatismo islamico. I residenti sono vessati dai fedeli di Maometto, che inviano per posta veri e propri inviti a convertirsi alla loro religione. Come spiega il servizio andato in onda a Tg4 - sulle reti Mediaset -, la terra ferma veneziana è "un'area multietnica abitata in prevalenza da cittadini di religione islamica. I fogli che Giovanna Luzzi ci mostra sono stati trovati nelle cassette della posta di molte abitazioni. Una sorta di guida alla conversione - spiega l'autore del servizio - in un quartiere dove la domenica in chiesa ci va solo il 2% dei residenti".

"Ciao mio rispettato lettore - inizia così la lettera di conversione -. Oggi vorrei condividere con voi come una persona può entrare in paradiso". Di seguito, viene riportato nel documento un lungo elenco "per spiegare chi è Allah e quali sono i vantaggi di diventare mussulmano". "Loro sono convinti che la loro religione è quella giusta", spiega una residente di Mestre. "Noi ormai siamo aperti a tutto, pensiamo che una religione valga l'altra. Per loro no purtroppo", ha poi aggiunto.