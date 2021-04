Matteo Salvini e Antonio Tajani, l'incontro: ipotesi intergruppo Lega-Forza Italia. E Giorgia Meloni: "Una provocazione"

29 aprile 2021 a

Matteo Salvini e Antonio Tajani sarebbero al lavoro per lanciare un intergruppo tra Lega e Forza Italia. Lo scrive La Repubblica, che dà conto di una serie di incontri avvenuti tra i due leader, impegnati nella creazione di una sorta di coordinamento tra i capigruppo per blindare l’asse tra le forze di centrodestra che appoggiano il governo presieduto da Mario Draghi. Così facendo uno degli obiettivi di Salvini sarebbe quello di superare una volta per tutte la suggestione della “maggioranza Ursula” che attrae Silvio Berlusconi e i suoi fedelissimi.

E sullo sfondo c’è Giorgia Meloni, che secondo La Repubblica potrebbe vedere la formazione di un intergruppo come una sorta di tentativo di arginare la sua crescita impetuosa. La mozione di sfiducia al ministro Roberto Speranza presentata da Fratelli d’Italia è stata schiacciata dai numeri della maggioranza: anche la Lega ha votato contro Fdi, provocando un po’ di risentimento nella Meloni. “I miei avversari sono Pd, M5s e Renzi - ha dichiarato - se pensano che chi fa opposizione deve rimanere muto, sappiano che io ho una mascherina, non un bavaglio. I partiti di maggioranza hanno deciso di sostenere la gestione opaca e fallimentare della pandemia, chissà se gli italiani la pensano allo stesso modo”.

Un’altra iniziativa di Lega e Fi ha suscitato qualche malumore all’interno di Fdi: si tratta della presentazione al Senato della proposta per istituire una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia. Il testo è stato firmato dai capigruppo di Massimiliano Romeo (Lega) e Annamaria Bernini (Fi), oltre che dal centrista De Poli e dal Romani di Cambiamo. “Altra iniziativa vissuta come provocazione da Fdi - si legge su La Repubblica - dato che, fanno notare, risale al 16 aprile scorso un’identica proposta depositata invece dalla Meloni”.

