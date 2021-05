Simona Baldassarre: "Ddl Zan già tra i banchi di scuola, ritirare subito le linee guida della Regione Lazio"

18 maggio 2021 a

a

a

Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega e responsabile del dipartimento Famiglia del Lazio, si è schierata contro le linee guida della Regione all'ufficio scolastico: "Non solo vanno subito ritirate, perché introducono la teoria gender nelle scuole di ogni ordine e grado, indottrinando i bambini, sottraendo il primato dell’educazione alle famiglie, ma anche perché sono in netto contrasto con quanto diramato dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, nella Nota-Miur n.1972 del 15 settembre 2015, in cui si è ribadito chiaramente che 'tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo, né ideologie gender, né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo'.

La leghista Simona Baldassarre: "A Milano inaugurato la via teatrale al Ddl Zan"

"È quanto scritto nella lettera che ho inviato All’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - ha aggiunto l'europarlamentare leghista - in cui chiedo ufficialmente di fermare la Circolare in questione e interrompere ogni iniziativa di formazione nei confronti di maestri e professori ad essa legata. Come politico, medico e madre, mi chiedo come si sia concepita un’iniziativa del genere, mascherata da finalità pedagogiche come da titolo, 'Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere', coinvolgendo associazioni scarsamente rappresentative come la GenderLens, ignorando ad esempio, le associazioni delle famiglie in un lavoro inclusivo e condiviso".

Simona Baldassarre in occasione del 9 maggio: "Libera di essere mamma e non genitore 1 o 2"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.