Giorgia Meloni, il sondaggio Youtrend: balzo-record per FdI in sette giorni, sorpassato il Pd

Il sorpasso di Fratelli d'Italia è l'unico scossone nella Supermedia Youtrend dei sondaggi dell'ultima settimana, ed è una variazione significativa che farà sorridere Giorgia Meloni, che si conferma ormai come protagonista assoluta di questa fase politica. FdI viene premiata dalla scelta di stare all'opposizione, di fatto unico partito del Parlamento a non sostenere il governo di Mario Draghi, e in 7 giorni guadagna un altro mezzo punto percentuale, salendo al 19%. Un dato stabile da settimane, e che pone il partito che si pone come evoluzione "riveduta e corretta" di quello che fu Alleanza nazionale negli anni 90 ben al di sopra del massimo storico raggiunto da Gianfranco Fini ed ex missini (il 15,7% alle elezioni del 1996). Quello della Meloni è oggi così il secondo partito a livello nazionale dietro la Lega, sfruttando il calo del Pd, che ha perso lo 0,5.

Guida ancora Matteo Salvini: la Lega è al 21,5%, in leggerissimo calo dello 0,2. Alle sue spalle come detto Fratelli d'Italia, che ha sfondato il tetto del 15% che molti politici (anche nel centrodestra), analisti e commentatori consideravano un limite fisiologico per un partito di "destra-destra". Sempre stando nel campo del centrodestra, Forza Italia orfana politicamente di Silvio Berlusconi ormai da diversi mesi si attesta al 7,4 per cento.

A sinistra l'appoggio a Draghi non sembra pagare. Il Pd, come detto, scivola al 18,7%, il Movimento 5 Stelle è stabile al 16,9%, MdP-Art 1 (il partito di Roberto Speranza, ossatura del cartello parlamentare LeU) sfiora il 2%. In generale, l'area giallorossa si ferma al 37,3% mentre il centrodestra "di governo" (Lega, Forza Italia e Toti) è al 29,6% (-0,3%), a cui però in teoria andrebbe aggiunto il 19% di FdI in vista delle elezioni amministrative e, quando sarà il momento, politiche.

