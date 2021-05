Matteo Renzi e Salvini, la cena insieme ai colli romani. Retroscena: l'asse contro Letta (che vuole far saltare Draghi)

28 maggio 2021 a

Enrico Letta sta andando di traverso a molti. A Mario Draghi in primis, ma anche a Matteo Renzi e a Matteo Salvini che domenica sera hanno pure cenato insieme. Il premier, secondo quanto rivela il Giornale in un retroscena, sarebbe davvero infastidito. Ieri 27 maggio Draghi e il segretario del Pd si sono incontrati e Letta alla fine, su Twitter parla di "piena sintonia". Concetto che ribadisce poi su Rai3, Radio1, passando per social e webinar. Letta vuole dettare l'agenda, ius soli, ddl Zan, tassa di successione sui grandi patrimoni, tutti argomenti divisivi per l'eterogenea maggioranza che sostiente il governo.

Un comportamento quello del segretario del Pd che innervosisce Matteo Renzi e alimenta lo scontro tra le diverse forze politiche. Il leader di Italia Viva ha cenato con il leader della Lega. Erano seduti a tavola insieme, entrambi invitati per un compleanno in una villa dei Castelli romani. Il ragionamento è che Letta voglia anche distogliere l'attenzione su una probabile sconfitta alle prossime elezioni amministrative. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre, infatti, si voterà in cinque città chiave: Bologna, Napoli, Milano, Roma e Torino.

Difficile che confermi la proporzione 4-1. Non solo infatti rischia di essere sconfitto a Torino o a Roma ma anche perché Beppe Sala a Milano non è certo uomo di Letta e ancora peggio sarebbe se a Bologna la spuntasse dovesse spuntarla Isabella Conti. Secondo il leader di Italia viva Letta è tentato di far saltare il governo per andare a elezioni anticipate. Una mossa che gli consentirebbe poi di avere dei gruppi parlamentari che gli rispondono. Non come adesso che li ha addirtittura ostili nei suoi confronti. Tanto che Renzi arriva a lasciarsi scappare che "se continua di questo passo" saranno proprio i deputati e senatori del Pd a "farsi sentire".

