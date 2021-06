Giorgia Meloni "si prende" Vincenzo Sofo: dalla Lega a Fratelli d'Italia, per lui una poltrona pesantissima

08 giugno 2021 a

a

a

"Monsieur Le Pen" lascia la Lega ed entra in Fratelli d'Italia. La scelta dell'europarlamentare Vincenzo Sofo fa molto rumore tra Bruxelles e Strasburgo (dove l'aula è stata riaperta di fresco dopo 15 mesi di lockdown) ma soprattutto in Italia, perché è ricca di implicazioni politiche. Il cambio di maglia del giovane intellettuale e politico, fidanzato dal 2018 con la deputata francese Marion Maréchal, celebre nipote di Marine Le Pen, si inserisce infatti nello scenario tumultuoso della nascita della "federazione di centrodestra", che coinvolge Lega e Forza Italia ma he esclude proprio FdI.

"Attenti al sabotaggio". Patto Lega-Forza Italia, l'allarme di Buttafuoco: ecco chi sono i caporali che possono far saltare il piano

"Sono molto fiera di dare il benvenuto in Fratelli d'Italia all'europarlamentare Vincenzo Sofo, che già da qualche tempo ha aderito ai Conservatori europei che ho l'onore di guidare", è il saluto di Giorgia Meloni. "Vincenzo è una persona che ha una lunga esperienza culturale e politica alle spalle e lo ringraziamo per aver fatto questa scelta. Per Fratelli d'Italia coordinerà la Consulta per il Mediterraneo: da noi il Mare Nostrum rimane una delle principali priorità di sviluppo dell'Italia e sono troppe le sfide che ruotano attorno al Mediterraneo, da quella energetica a quella migratoria, dalla lotta al fondamentalismo islamico fino a tutto il tema delle rotte commerciali".

"Per Salvini può essere la svolta". Federazione di centrodestra, parla Masia: il pesantissimo precedente-Berlusconi





E il diretto interessato? Ovviamente, entusiasta: "È un onore per me raggiungere la famiglia di Fratelli d'Italia - spiega Sofo -. È evidente infatti che il progetto da seguire per tutti coloro che portano avanti istanze conservatrici, identitarie e sociali sia quello di Giorgia Meloni, che si sta dimostrando capace, in Italia e in Europa, di far fare alla destra degli ultimi anni il salto di qualità necessario per diventare forza autorevole di governo senza rinunciare alla propria identità. Ringrazio inoltre la leader di Fratelli d'Italia per avermi affidato la responsabilità di sviluppare le proposte del movimento riguardanti le politiche per il Mediterraneo, elemento strategico fondamentale per il rilancio del nostro Sud e della nostra Nazione".

"Salvini e Meloni, un giorno farete i conti". Suicidio di Seid, l'orrore di Saviano e la rabbia di Crosetto: "Lei deve vergognarsi"

Il connubio tra Sofo e FdI, aggiungono in una nota congiunta il capodelegazione di FdI-Ecr Carlo Fidanza e il neo-presidente di Ecr Raffaele Fitto, "rafforzerà ulteriormente il progetto della Destra di governo, a Bruxelles come a Roma e sul territorio. Siamo inoltre molto soddisfatti che Meloni abbia incaricato Sofo di coordinare la neonata Consulta per il Mediterraneo, un campo di azione fondamentale per la nostra proposta politica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.