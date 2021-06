Giorgia Meloni umilia Enrico Letta, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese: "Siete dei marziani", non solo questa foto

14 giugno 2021 a

a

a

Giorni di gloria per Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia. Anzi, mesi di gloria e di continua ascesa. Tanto che ora, FdI, sarebbe addirittura secondo partito e a un passo dalla prima posizione, a discapito del Pd. Ma qui, non si parla di sondaggi. Bensì, si parla di quanto detto dalla Meloni proprio contro il Pd e altri esponenti della sinistra italiana.

Il tutto viaggia su Twitter. Nel mirino della leader FdI ci finiscono Enrico Letta, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. Il primo per le politiche fiscali, il ministro della Salute per le decisioni sulle restrizioni al tempo del coronavirus, il ministro dell'Interno per quel che concerne l'immigrazione.

La Meloni scrive: "Le priorità della sinistra. Letta continua a proporre tasse e sacrifici ai cittadini, da Lamorgese nessun cambio di rotta sull'immigrazione, Speranza con la sua linea su coprifuoco e riaperture ha messo interi settori nelle condizioni di non poter riaprire. Una sinistra marziana", conclude tranchant la leader di FdI. Difficile darle torto.

Nel dettaglio, la Meloni contesta ad Enrico Letta la recente proposta sulla nuova tassa di successione, ulteriore stangata per gli italiani. Per quel che riguarda l'immigrazione, il disastro della Lamorgese - con sbarchi a raffica e senza soluzione di continuità - è sotto gli occhi di tutti. Infine Speranza, il ministro che forse vorrebbe ancora tutta Italia chiusa. Ko tecnico per tutti e tre: a Giorgia Meloni basta un tweet...

Clicca qui per leggere il tweet di Giorgia Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.