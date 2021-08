Sergio Mattarella, il sondaggio che lo spinge verso il bis al Quirinale: fiducia al massimo storico, ecco le cifre

09 agosto 2021 a

a

a

Il gradimento nei confronti di Mario Draghi sta crescendo di settimana in settimana, e di pari passo sale anche il consenso di Sergio Mattarella. Può apparire un po’ paradossale, ma proprio quando siamo entrati nel semestre bianco il presidente della Repubblica ha raggiunto quasi il 70 per cento della fiducia degli italiani. In lui si riconosce gran parte della popolazione, dai più giovani ai più anziani.

"Perché Mattarella non diede l'incarico Salvini". Da sinistra, bomba sul Colle: tutto per tagliare le gambe alla Lega?

Soprattutto il capo dello Stato, figura di riferimento durante la pandemia nonché fautore del governo Draghi che sta risollevando il Paese, riesce ad essere gradito agli elettori di tutte le principali forze politiche: stando a quanto emerge dall’ultimo sondaggio pubblicato da La Repubblica, il sostegno nei confronti di Mattarella è pressoché totale fra gli elettori del Pd, superiore al 60 per cento tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Persino all’interno della Lega e di Fratelli d’Italia - con quest’ultimo che è unico partito all’opposizione dell’attuale esecutivo - il presidente è gradito dalla maggioranza degli elettori.

"Disinteresse per FdI, quei silenzi che mi hanno colpita": Giorgia Meloni, dito puntato contro Sergio Mattarella

Tra l’altro a risultare vincente è proprio il binomio Draghi-Mattarella, con quest’ultimo che non è soltanto il garante della Costituzione, ma viene percepito anche come “attore attivo”, come sottolineato da La Repubblica. In particolare agli italiani piace il fatto che il presidente sia autorevole ma non autoritario, attento e presente ma non in maniera iper-mediatica e spettacolare, proprio come Draghi. In molti vorrebbero che Mattarella prolungasse il suo mandato in modo da permettere a Draghi di portare a termine la legislatura e soprattutto il lavoro da fare.

Mario Draghi al Quirinale al posto di Mattarella? "Ecco il nome del prossimo premier", indiscrezione: un nome impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.