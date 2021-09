Obbligo vaccinale, il sondaggio: 8 italiani su dieci favorevoli, passa la linea di Mario Draghi

04 settembre 2021 a

a

a

Se le cifre dell’ultimo sondaggio condotto da Demos per Repubblica si dovessero rivelare un’interpretazione affidabile della realtà, allora qualcuno all’interno di Fratelli d’Italia e della Lega dovrebbe iniziare a farsi due domande. Si scopre infatti che il 75% dei rispettivi elettori è favorevole al Green Pass e quindi alla vaccinazione. Anzi, dagli ultimi dati emerge un elemento in più: l’81% degli italiani è a favore dell’obbligo vaccinale.

"Non all'altezza del suo nome, sembrava Conte". Il dettaglio in conferenza stampa: Meloni picchia duro contro Draghi

Grandi polemiche politiche si sono scatenate dopo che Mario Draghi con un perentorio “sì” ha aperto a tale obbligo, una volta che sarà imponibile per legge dopo che l’Ema e l’Aifa avranno approvato in via definitiva il vaccino che, a differenza di quanto già accaduto in America, è ancora considerato di utilizzo emergenziale. A Palazzo Chigi non hanno una legge pronta per introdurre l’obbligo, ma le parole di Draghi hanno avuto l’effetto di un terremoto sulla politica. Molto meno, invece, sulla popolazione: il 64% è favorevole all’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, mentre un ulteriore 17% per le categorie più esposte, come quelle dei medici e degli operatori sanitari.

"Obbligo vaccinale? Siamo per la libertà, vi aspettiamo in aula": il leghista Riccardo Molinari picchia duro

Anche il consenso nei confronti del Green Pass, osteggiato da Fdi all’opposizione e da una parte della Lega all’interno della maggioranza, è altissimo: praticamente totale per gli elettori del Pd, oltre l’80% per chi vota M5s e Fi e al 75% per i sostenitori di Lega e Fdi. In tutto ciò continua a essere molto elevata anche la fiducia in Mario Draghi, rilevata al 67%: qualsiasi altro leader politico arriva lontanissimo dall’attuale premier.

Video su questo argomento Lega, chi dice "no" a Draghi. Covid e proteine, l'ultima frontiera. Super eco-bonus, occhio alle novità: i servizi su LiberoTg

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.