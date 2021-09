David Sassoli, colpo di scena a Roma: "Io sono quello giusto". Sapete chi è quest'uomo? Schiaffo al Presidente dell'Europarlamento e al Pd

13 settembre 2021 a

"Io so' 'quello giusto', come mi ha detto sorridendo Salvini la prima volta che ci siamo incontrati. Siamo cugini in secondo grado, ma non voglio parlare di lui". Ovvero di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e nelle fila del Pd. Perché invece Sandro Sassoli, sta nel centrodestra ed è candidato a Roma nella lista della Lega a sostegno di Michetti sindaco, come rivela il Tempo.

"Non sono un politico - spiega Sandro Sassoli - ma vorrei dare il mio contributo alla città. Non voglio essere retorico, ma Roma è magica. Questa magia l'ho scoperta un mese di ottobre di tanti anni fa, quando ero appena arrivato a Il Tempo di Gianni Letta come 'ragazzo di bottega'. Parcheggiai la macchina a Trinità dei Monti (a quel tempo Si poteva) per dirigermi a Piazza Colonna. Mi ritrovai davanti un panorama da togliere il fiato, con la luce che trovi solo a Roma".

Ma ora la Capitale è "come una vecchia signora - spiega Sassoli - ha bisogno di una grande opera di ristrutturazione. Ma nonostante l'età è ancora bella, sensuale, affascinate. Roma ha bisogno di cambiamento, per questo chiedo ai romani di provare. Le avete provate tutte, provate anche noi". Secondo Sassoli per il problema dei rifiuti "servono i termovalorizzatori. Il programma della Lega ne prevede 4 di ultima generazione in tutto il Lazio".

