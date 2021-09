Matteo Salvini, "Green p...". la vignetta vergogna sul Fatto quotidiano: l'ultimo sfregio di Mannelli

24 settembre 2021 a

"Green passato". Titola così Mannelli la sua vignetta pubblicata sulla prima pagina di oggi 24 settembre su Il Fatto quotidiano. Nel disegno è raffigurato un cellulare con il green pass e sotto la faccia di Matteo Salvini. Uno sfregio per il leader della Lega che sul green pass ha lasciato ai parlamentari la libertà di voto.

Qui la vignetta pubblicata sul Fatto quotidiano

L'articolo che si riferisce alla vignetta, si trova nelle pagine interne. Si legge: "Per la terza volta in una settimana, molti senatori leghisti hanno deciso di non votare la fiducia sul decreto Green pass II per scuola e trasporti: in tutto sono stati 19 su 64. Quasi un senatore leghista su tre era assente. Poco meno rispetto al 40% di due giorni fa, ma comunque un segnale".

E il Fatto sottolinea che "tra gli assenti c'è proprio Salvini, impegnato in Calabria per la campagna elettorale, ma anche molti salviniani come Lucia Borgonzoni e Giulia Bongiorno, per non parlare della folta truppa no Green pass del Carroccio a Palazzo Madama: nel voto di ieri mancavano Alberto Bagnai, Armando Siri, Simone Pillon, Rosellina Sbrana e Roberta Ferrero. A reggere la barra del gruppo parlamentare al Senato sono stati soprattutto i governisti del Nord. L'ennesima spaccatura che fotografa una sempre maggiore insofferenza dentro il partito: al Nord in molti non capiscono la linea "di lotta e di governo" del segretario chiedendo il congresso; al Sud i ras e gli amministratori imbarcati negli ultimi anni stanno scendendo dal carro di Salvini".

