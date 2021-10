Calabria 2021, exit poll: Occhiuto e centrodestra a valanga. De Magistris e sinistra ko, ecco tutti i dati

04 ottobre 2021 a

Spianata è la via di Roberto Occhiuto verso l'elezione a presidente della Regione Calabria. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati è destinato alla vittoria, dato che nel primo exit poll realizzato da Opinio per Rai viene dato tra il 46,5 e il 50,5 per cento. Poi arriva la proiezione flash che proietta il candidato del centrodestra addirittura tra il 56 e il 60 per cento: un trionfo nettissimo, dato che Amalia Bruni (centrosinistra e M5s è data tra il 24,6 e 28,6).

Ancora più lontano Luigi De Magistris, che con le sue liste civiche secondo gli exit poll avrebbe potuto ottenere un risultato simile alla Bruni: e invece nella proiezione viene stimato soltanto tra l'11,7 e il 15,7 per cento. Fanalino di coda è invece Mario Olivierio, dato tra lo 0,7 e il 2,7 per cento quando la copertura del campione è arrivata all'80 per cento. Insomma, in Calabria non sembra esserci partita per quanto riguarda l'elezione a governatore della Regione. Insomma, per De Magistris l'"effetto-Lucano" o presunto tale non basta: l'ex sindaco di Napoli, stando ad alcuni analisti, avrebbe dovuto prendere più voti del previsto proprio poiché appoggiato dall'ex sindaco di Riace appena condannato, sfruttando l'onda di indignazione. Fenomeno che però non sembra essersi verificato.

Sarà Occhiuto a ricoprire l'incarico: 52 anni e originario di Cosenza, è sostenuto dall'intera colazione del centrodestra, più Udc, Forza Azzurri, Coraggio Italia e Noi con l'Italia. Nel 2018 è stato rieletto in Parlamento nelle file di Forza Italia come capolista nella circoscrizione Calabria. Il 15 febbraio è stato promosso capogruppo facente funzioni, ma adesso si occuperà di governare la sua regione.

