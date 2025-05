La solita musica, note stonate, uno sporco lavoro ma... Se non fosse un tabù, sul Primo Maggio da qualche anno a questa parte le ironie si sprecherebbero. La verità è che la celebrazione dei lavoratori è da tempo un evento di propaganda politica, in qualsiasi sua declinazione: concertone, comizio, interviste in tv. E forse mai come in questo 2025 è sembrata una stanca, loffia checklist: il “Bella ciao”? Fatto. La pace? Fatto. L’arcobaleno? Fatto. La critica a Israele? Fatto. Nostalgia rossa? Fatto. Il patriarcato? Fatto. Il resto è noia, come canterebbe Franco Califano.

A Trieste qualche simpaticone porta al corteo le bandiere titine della Jugoslavia, sfregio alla memoria delle vittime italiane delle Foibe. Nessuno sente il dovere di dire: per favore, abbassale e vattene. «Un gesto ignobile - ha dichiarato Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 Febbraio – che si ripete da anni e deve essere condannato da tutti i veri democratici. I sindacati, quindi, prendano le distanze da queste esibizioni e allontanino chi si traveste da partigiano, esponendo simboli comunisti». Tutto già visto. Come a Roma. In piazza San Giovanni va in scena il “rituale” che chiude il “mese breve” iniziato con il 25 aprile. Un mese rosso, stinto. Chi negli anni Novanta si collegava su Rai 3 lo faceva per motivi ideologici, “di bandiera” - appunto -, ma anche per vedere cosa di interessante avesse da proporre il panorama musicale indipendente e alternativo italiano. I soliti nomi, il solito giro, il solito circo, ma tant’è. Oggi che la scena è disintegrata, molte band sciolte, alcuni protagonisti di allora sono invecchiati male o addirittura scomparsi, lo spazio è riempito con qualche popstar che poco ci azzecca con l’evento dei sindacati (Giorgia, Achille Lauro) e qualche novello aspirante agit-prop. Sfila la neo-femminista Elodie al posto di Fiorella Mannoia o Carmen Consoli.