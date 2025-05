L'eredità, Martina Colombari gela Marco Liorni: "Dai, anche meno"

Una puntata speciale, quella de L’Eredità – Tutti in viaggio, andata in onda venerdì 2 maggio in prima serata su Rai 1. Alla guida come sempre il mitico Marco Liorni, che ha condotto una puntata straordinaria del celebre quiz, con in gara volti noti e personaggi famosi pronti a mettersi in gioco per beneficenza. Tra le fasi più divertenti della serata, ha catturato l’attenzione del pubblico “La Scossa”, uno dei momenti clou del programma, che ha visto protagonista Billy Costacurta.

In questa manche particolare, i concorrenti erano chiamati a individuare tutte le risposte che non riguardavano l’ex calciatore, evitando accuratamente quella che faceva riferimento proprio a lui. Un’occasione che ha offerto anche qualche momento di ironia: "Mi ha fatto un po' compassione perché non riesce mai a parlare", ha scherzato Marco Liorni mentre invitava Costacurta a raggiungerlo al centro dello studio.

Proprio lì, l’ex difensore della Nazionale italiana si è lasciato andare a un breve racconto personale, ammettendo con onestà: "Sono stato scorretto in campo, anche perché anni fa non c'erano tutte queste telecamere che segnalavano i falli". Costacurta ha poi confidato un rimpianto legato alla sua carriera in azzurro: "Credo di essere stato l'unico ad aver perso nello stesso anno la finale della Coppa dei Campioni e della Coppa del Mondo Nazionale per squalifica", ha dichiarato.

Il clima di complicità e battute ha continuato ad animare la puntata. Quando Liorni ha domandato a Costacurta “che succede nei ritiri dei calciatori?”, è intervenuta con prontezza e un pizzico di stizza Martina Colombari, compagna dell’ex calciatore, rispondendo: "E che deve succedere? Dai, Marco, anche meno".