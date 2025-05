Che tempo che fa rosso spinto: dopo Saviano, anche Elodie

Dopo una lunga pausa per le festività, torna Fabio Fazio : domani, domenica 4 maggio, in onda su Nove a partire dalle 19.30 ecco Che tempo che fa, salottino rosso spinto che non si smentisce mai. Infatti, tra gli ospiti della puntata, oltre a Francesco Totti , ecco anche Roberto Saviano : si attende insomma l'enneismo pippone, magari con sfumature politiche.

Ma non è finita: tra gli ospiti di cartello anche Elodie, che presenterà il suo quinto album in studio, Mi ami mi odi. Già, la schieratissima Elodie, fresca di Concertone, ci delizierà anche da Fazio. Per inciso, la cantante, presto tornerà anche al cinema nel film Fuori di Mario Martone, dunque inizierà "The stadium show", la sua prima tournée negli stadi (tra le tappe previste, l'8 giugno a San Siro e il 12 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli).