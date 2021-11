Super Green Pass, Mario Draghi: "Prevenire per preservare", ecco perché il premier "taglia fuori" i non vaccinati

24 novembre 2021 a

a

a

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al cosiddetto super green pass, che sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio, Mario Draghi si è presentato in conferenza stampa insieme ai ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Il premier ha spiegato la logica dei nuovi provvedimenti, che creano una spaccatura ancora maggiore tra chi è vaccinato - e può quindi proseguire normalmente la sua vita sociale - e chi non lo è.

Ma Draghi i no-vax non li nomina nemmeno, concentrato com’è a tutelare la stragrande maggioranza degli italiani che ha invece aderito alla campagna vaccinale: “La nostra situazione è sotto controllo, una delle migliori in Europa, grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole. Voglio ringraziare tutti gli italiani che hanno aderito con grande partecipazione e che ora stanno aderendo alla terza dose. Vediamo una situazione esterna all’Italia che è molto grave, vediamo anche che la nostra situazione è di lieve ma costante peggioramento e dobbiamo tener conto che non siamo ancora nella pienezza dell’inverno. Per questo abbiamo deciso di prevenire per preservare”.

In questo senso fondamentale è stata l’interlocuzione con le Regioni, che per prime hanno chiesto maggiori restrizioni in questo periodo che potrebbe rivelarsi decisivo per ridurre la quarta ondata a ondina. “Con i governatori c’è stata un’interlocuzione molto proficua - ha sottolineato Draghi - ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga, vogliamo essere molto prudenti ed evitare rischi in modo da conservare quello che ci siamo conquistati nel corso dell’anno”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.