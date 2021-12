Controcorrente, Clemente Mastella: "Chi sarà davvero decisivo per il Quirinale", tutto legato a un "gruppone"

04 dicembre 2021 a

Clemente Mastella è stato ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, il talk show politico che va in onda su Rete 4 nel fine settimana. Dall’alto della sua lunga esperienza, l’attuale sindaco di Benevento ha offerto il suo punto di vista sulla partita del Quirinale, in particolare riguardo alle ultime indiscrezioni secondo cui Matteo Renzi e tutte le altre anime di centro starebbero cercando una sintesi per contare insieme.

“La mia valutazione - ha dichiarato Mastella - è che possono essere determinanti sia i centristi sia il gruppone incredibile dei peones e di quelli che hanno lasciato le rispettive case di appartenenza politica. Nelle tante esperienze che ho vissuto i franchi tiratori ci sono sempre stati, ma erano sempre legati a un’omogeneità di vedute tra loro. Magari i comportamenti erano anche un po’ differenziati all’interno dei rispettivi partiti, ma c’era un dato ideologico che premeva, questa volta no”.

“L’idea fissa da parte di molti - ha aggiunto Mastella - la loro stella polare è la volontà di non tornare al voto. Questo Parlamento vuole andarci solo a scadenza naturale della legislatura. Quello che è avvenuto al Senato due giorni fa è incredibile, si vota in modi diversi, con un atteggiamento che crea irregolarità e irresponsabilità”.

