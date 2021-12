Silvio Berlusconi "vuole prendersi Carelli". Retroscena bomba: scalata al Quirinale, l'uomo-chiave

09 dicembre 2021 a

a

a

L'obiettivo di Silvio Berlusconi è il Quirinale. E negli ultimi giorni il Cavaliere e i suoi "emissari" stanno cercando l'appoggio degli ex azzurri di Coraggio Italia per riuscire ad arrivare alla soglia dei 505 voti, il minimo per ottenere l'elezione. E a Montecitorio i totiani sono un bel pacchetto: 24 voti in tutto. Quindi, riporta il Fatto quotidiano in un retroscena, è partita l'offensiva che ha già ottenuto il ritorno in Forza Italia dei deputati lombardi Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini che arriveranno dopo Gianluca Rospi, ex girllino poi Coraggio Italia!, già tornato tra le fila degli azzurri. Benigni e Pedrazzini saranno portati a Berlusconi da Alessandro Sorte , deputato bergamasco rientrato in Forza Italia una settimana fa: "Lo voterò al Quirinale e sono in grado di convincere altri 6-7 colleghi".

"Sarà Renzi a dare le carte". Quirinale, il retroscena di Gaia Tortora: "Chi sarà eletto al quarto passaggio"

Proprio Sorte starebbe contattando, per conto di Berlusconi, a uno a uno i deputati del Misto e di Coraggio Italia. Il pressing è molto forte anche sulla deputata Fabiola Bologna e soprattutto su Emilio Carelli, eletto con il M5S, passato poi a Coraggio Italia. Silvio Berlusconi spera che torni in Forza Italia. Del resto si conoscono da una vita visto che Carelli è stato dal 1980 al 2003 prima in Fininvest, poi Mediaset, come inviato per il Tg5, caporedattore e vicedirettore di Tgcom prima di passare a Sky nel 2004.

Video su questo argomento "Così Renzi l'ha fatta cadere". Bechis inchioda Conte, la regia lo inquadra: gravissimo imbarazzo | Video

Il Cavaliere sogna un ritorno di Carelli in vista del Quirinale. "Il blocco del centrodestra può essere determinante, la candidatura di Berlusconi è vera e concreta e può stupirci", ha detto Carelli. Ma Toti e Brugnaro non sono molto contenti: "Se continua a portarci via gente, i nostri voti se li scorda" dice un big del partito.

Video su questo argomento "Il mio stipendio? Sono mesi che non prendo una lira". Conte piange dalla Meloni, come campa ora il leader M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.