Sabrina Salerno, plauso a Giorgia Meloni: "Da ammirare"

Sabrina Salerno si racconta. La cantante, che deve il suo successo a Claudio Cecchetto, racconta la fatica delle donne. "Dietro c’è un intero universo. Noi abbiamo una marcia in più, forse saranno gli ormoni. Però per emergere facciamo il triplo della fatica, la parità ancora non c’è". E proprio parlando di donne non si può dimenticare che abbiamo un premier donna: "Giorgia Meloni era l’amore di mio marito, in tempi non sospetti. L’ha sempre ammirata. Non sono d’accordo con lei su certe cose ma è una che ce l’ha fatta, da ammirare".

Tornando agli esordi, Salerno ricorda di aver creduto di non essere bella: "A Miss Italia nessuna si riteneva bella, tanto meno io. Mi chiamò mia madre. 'Come va?'. E lì ho sclerato. 'Malissimo. Mi hai fatto brutta'". E invece "a 12/14 anni lo sguardo degli uomini mi incuriosiva. Quando ho capito che veniva dall’attrazione sessuale, all’inizio ho fatto fatica ad accettarlo. Poi ho ribaltato tutto, facendone un mio punto di forza. Ho venduto la mia fisicità, è stato marketing".