Silvio Berlusconi, la stizza per l'incontro segreto Meloni-Moratti: "La prima cosa che ha fatto"

L’incontro tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti ha creato un po’ di scompiglio all’interno del centrodestra. Se Matteo Salvini ha minimizzato l’importanza di quanto accaduto, Silvio Berlusconi si è risentito, ha chiamato l’alleata e poi ha convocato un vertice di colazione a Villa Grande. Pubblicamente dalle parti di Forza Italia la reazione alla chiacchierata Meloni-Moratti è stata il silenzio glaciale: in generale, nel centrodestra c’è un po’ di nervosismo per l’iniziativa presa dalla leader di Fratelli d’Italia.

“Normalissimo incontro sul tema della riforma appena approvata, nessun incontro segreto”, ha dichiarato la Moratti. “Incontro segreto fa un po’ ridere - le ha fatto eco la Meloni - quello è un ristorante frequentato da parlamentari. Eravamo lì per parlare della riforma sanitaria lombarda”. Ovvio però che un confronto del genere faccia notizia in ottica Quirinale, dato che si è svolto proprio nei giorni in cui si parla tanto della possibilità che una donna succeda a Sergio Mattarella. A fari spenti il ragionamento che si fa all’interno di Fdi è che bisogna tenere aperte più strade, non basta solo il nome di Berlusconi.

Il centrodestra ha la consapevolezza di poter finalmente contare nell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, e probabilmente a questo è da ascrivere l’attivismo di Salvini e Meloni. Tra l’altro su quest’ultima ci sono dei sospetti all’interno della stessa coalizione: al di là dell’uscita sul “patriota” da piazzare al Quirinale, alla leader di Fdi non dispiacerebbe eleggere Mario Draghi presidente, soprattutto perché aumenterebbero le possibilità di andare a votare subito e passare all’incasso.

