Umberto Bossi, "né Draghi né Berlusconi". Quirinale, ecco chi sarà il prossimo presidente

Alla messa di Natale celebrata nella chiesa di San Vittore a Buguggiate, in provincia di Varese, c’era anche Umberto Bossi. Il senatùr, ormai 80enne, è piuttosto acciaccato e costretto sulla sedia a rotelle, per questo esce poco di casa, soprattutto durante l’inverno: non ha però voluto mancare a tale appuntamento, essendo da sempre legato alle tradizioni cattoliche. All’uscita dalla chiesa non potevano mancare le discussioni sull’attuale situazione politica e soprattutto sull’imminente elezione del successore di Sergio Mattarella.

Tra l’altro lo stesso Bossi, rieletto in Senato nel 2018, dovrebbe partecipare alle votazioni: “Draghi sta governando abbastanza bene - sono le sue parole, riportate da La Stampa - ma se davvero vuole arrivare al Colle deve stare attento soprattutto alla sinistra. A sceglierlo come presidente del Consiglio è stato anche Berlusconi che ha preferito lui, un banchiere centrale, a un banchiere d’affari. Magari alla sinistra all’ultimo lo taglia”. Riguardo alle possibilità del Cav di essere eletto, Bossi non è apparso molto ottimista: “Ricordiamoci sempre che il Presidente della Repubblica è anche il capo dei magistrati. E i magistrati sappiamo che rapporto hanno con Berlusconi”.

Allora il senatùr ha parlato di altri possibili candidati e ha fatto il suo nome: “Giorgetti? Ma no, non è proprio il tipo. Non è uno che vuole mettersi in mostra. Volete sapere come andrà a finire? Dovrebbe farcela Casini”.

