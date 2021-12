Luigi Di Maio, imbarazzo per gli italiani chiusi in bagno all'aeroporto di Helsinki: "Chiamiamo la Farnesina, tutto tace"

28 dicembre 2021 a

Quarantena in toilette. Accade davvero a due italiani bloccati in un bagno dell'aeroporto di Helsinki, in Finlandia. La coppia, un ragazzo e una ragazza campani, erano partiti per la Lapponia quando sono risultati positivi al Covid. Per questo Fabio Maria e Valentina sono stati costretti a rispettare il periodo predisposto, finendo per trascorrerlo in un bagno pubblico.

Il motivo per cui la giovane coppia non sia stata ancora trasferita in un luogo più adatto, come un Covid hotel, non è dato sapersi. Certo è che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio potrebbe anche battere un colpo. A chiedere delucidazioni in merito all'accaduto, l'onorevole Augusta Montaruli che ha già presentato un'interrogazione. La parlamentare di Fratelli d'Italia ha chiesto infatti "come voglia procedere sugli italiani positivi al coronavirus e bloccati negli altri Stati e approfondire in che modo sono stati e sono trattati".

"Il caso di due ragazzi che sono risultati positivi con tampone in aeroporto a Helsinki - ha ricordato la Montaruli - merita un intervento dell'Italia: i nostri connazionali devono ricevere un trattamento rispettoso sia dal punto di vista della tutela della salute sia anche della loro dignità e rimanere chiusi in un bagno non è dignitoso". Infine la frecciata all'esponente Cinque Stelle: "Il silenzio - ha tuonato - rischia di creare un precedente legittimante di altri trattamenti non adeguati nei confronti dei positivi che non sono ammissibili". Dello stesso parere la mamma del 23enne: "Mio figlio in vacanza in Lapponia a Natale positivo al tampone per il Covid e chiuso in quarantena nel bagno dell’Aeroporto di Helsinki da questa mattina, assieme alla sua fidanzata, senza informazioni. Li hanno barricati dentro chiudendo il bagno con una paratia. Dalle 4 hanno avuto solo una bottiglietta d’acqua e dopo molte ore 2 sedie. Mio figlio esausto si è addormentato sul piano del lavabo. Capisco le precauzioni anti-contagio, ma perché devono essere chiusi in bagno? Il numero di emergenza della Farnesina peraltro squilla a vuoto da ore".

