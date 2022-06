Silvio Berlusconi "non ci sarà", mistero ad Alessandria sulle condizioni di salute del Cav

04 giugno 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi sta diradando le sue uscite pubbliche, ormai sempre più rare, anche se importanti come a Roma, a Napoli, e allo stadio per il suo Monza. Il Cavaliere salta gli appuntamenti elettorali ma non si tira indietro "quando servono il pareggio o la rimonta, si legge in un retroscena del Corriere della Sera. Ma a parte queste difficoltà legate alla salute, la sua linea è chiara Forza Italia punta a mantenere il controllo del suo spazio all'interno di un centrodestra "liberale, riformista, garantista ed europeista", che giura fedeltà al governo Draghi, "porta avanti le sue battaglie storiche, lascia spazio al dissenso interno senza drammatizzare e conquista qualche pezzo di classe dirigente".

"L'uomo che ci serve per battere l'Inter": Monza, il nome da sogno su cui scommetta Galliani

Obiettivo non facile visto che il leader di Forza Italia sta riducendo le sue uscite e dopo aver disdetto Rotterdam oggi 4 giugno non sarà presente - anche se era stato annunciato ma mai confermato ufficialmente - alla terza tappa del tour programmatico L’Italia del futuro, che si tiene ad Alessandria.

In questo scenario Antonio Tajani, coordinatore azzurro, ha annunciato il nuovo acquisto di Forza Italia, la deputata campana Michela Rostan, già eletta con Liberi e Uguali, poi passata a Italia Viva e infine nel Gruppo Misto. La Rostan, ha detto Tajani, è una "donna, una parlamentare competente e preparata ma soprattutto con un forte radicamento sul territorio. Il nostro movimento è sempre più attrattivo e per questo continua a crescere nei sondaggi". Ci saranno nuovi ingressi, "centinaia".

Un "patto costituzionale" tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, le conferme sul piano segreto: cosa sta per accadere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.