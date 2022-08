Roberto Calderoli sì. Ma... Lega, ecco chi resta fuori dalle liste

03 agosto 2022 a

In vista delle elezioni del 25 settembre, la Lega starebbe già iniziando a preparare i nomi da candidare. E pare che tra questi ci siano sostanzialmente tutti i big, politici che hanno fatto la storia del Carroccio. Stando ad Affariitaliani.it, in lista comparirebbero i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il vice presidente del Senato Roberto Calderoli, e i tre vice segretari Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana e Andrea Crippa. Anche se secondo altre voci, Matteo Salvini avrebbe intenzione di pensare alle liste solo "dopo Ferragosto".

Quello della compilazione delle liste, comunque, è uno dei momenti più delicati nella vita interna di un partito. E questa volta lo sarà ancora di più per via del taglio dei parlamentari deciso col referendum nel 2020. A tutti quelli che gli chiedono qualcosa, Giorgetti risponderebbe: "Decide il segretario".

Tra i favoriti per la candidatura, poi, ci sarebbero altri fedelissimi del leader: i commissari Fabrizio Cecchetti e Eugenio Zoffili, il vice ministro Andrea Morelli, il deputato Igor Iezzi. Ma anche il coordinatore del Lazio, Claudio Durigon, e il responsabile Enti locali, Stefano Locatelli. Allo stesso modo dovrebbero essere ricandidati pure i sottosegretari Lucia Borgonzoni e Nicola Molteni, oltre a Edoardo Rixi. Pare, invece, che non correranno alle Politiche governatori parecchio apprezzati come Zaia o Fedriga: nessuno dei due è intenzionato a lasciare il suo ruolo di governatore.