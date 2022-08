Mario Draghi, la profezia: "Vedo nuvole, cosa accadrà"

04 agosto 2022 a

Mario Draghi ha presentato il pacchetto del dl Aiuti varato dal governo. Una serie di provvedimenti che con bonus per bollette e carburanti per dare ossigeno alle tasche degli italiani. In sintesi Draghi ha spiegato che il Dl Aiuti prevede "una proroga dei provvedimenti contro il caro bollette e carburanti, la rivalutazione delle pensioni anticipata, un ulteriore taglio del cuneo fiscale che è un po' maggiore, dopo il Cdm, rispetto a quello che era entrato, misure contro la siccità e per gli enti territoriali".

Ma nel corso del suo intervento, il presidente del Consiglio ha anche parlato dell'andamento dell'economia del nostro Paese: "La crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022. Un dato molto positivo anche confrontato con tutti gli altri paesi".

Poi il confronto con le due locomotive dell'Europa, la Germania e la Francia: "Cresciamo più di Francia e Germania - ha aggiunto - Tuttavia ci sono nuvole all'orizzonte dovute alla crisi energetica, all'aumento del prezzo del gas e al rallentamento del resto del mondo". Poi però il premier ha rivolto lo sguardo verso il futuro e ha parlato di venti di tempesta in arrivo: "Le previsioni sono preoccupanti per i prossimi trimestri". Insomma a quanto pare tra qualche mese gli indicatori economici potrebbero subire un'inversione di tendenza. Bisognerà attendere il risultato del voto per capire quali saranno gli scenari politici che dovranno gestire l'eventuale bufera di cui parla Draghi