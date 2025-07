Fedez-choc, il suicidio: "Una lunga progettazione"

"Non è il salto. Non è il colpo. Non è l’atto in sé. È tutto quello che succede prima. È la gestazione. Figlia di un lungo periodo di progettazione di tale atto. Un feto che cresce nel buio del cranio, che ti sussurra piano, ogni giorno, 'basta'. Io ci sono arrivato dopo aver mollato gli psicofarmaci di botto come si butta via un pacchetto di sigarette vuoto": questo un passaggio del nuovo libro di Fedez di cui il rapper stesso ha voluto mostrare un'anticipazione tramite storie Instagram. Il riferimento è al tentato suicidio.

La sospensione degli psicofarmaci, ha spiegato il cantante, avrebbe aggravato la sua salute mentale: "Ma quelle basta**e erano diventate la mia pelle, la mia lingua, il mio pensiero - si legge in un altro passaggio del libro -. E quando le ho mollate il cervello ha cominciato a urlare. Come quando ti disintossichi dall’eroina. Dieci giorni. Crampi. Le gambe come blocchi di carne molle. I sogni si mangiavano la realtà, mi svegliavo e non capivo se ero sveglio o solo in un altro livello di inferno. Un tunnel. Ma mica con la luce in fondo. Solo cemento e buio e i miei occhi. Il dopo è stato peggio. Perché il corpo ha smesso di tremare, la testa era una stanza chiusa a chiave. Il mio cervello gridava per avere la sua dose e non c’era nessuno".