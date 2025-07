Dazi, Laura Boldrini deraglia: "Meloni cosa pensa di fare?"

"Altro che il 10% immaginato da Giorgia Meloni, che era comunque preoccupante per le imprese Italiane. Trump ha annunciato il 30% dei dazi per l'Europa: una catastrofe": anche Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, ha commentato la decisione del presidente americano sulle tariffe da imporre all'Ue attaccando subito la premier, "colpevole" a suo dire di aver sperato in misure del 10%. "Qual è, adesso, la strategia di Bruxelles? E Meloni come pensa di fare valere il suo presunto rapporto privilegiato con l'amministrazione americana?", ha proseguito la Boldrini non celando una leggera vena di sarcasmo.

La dem, poi, ha commentato anche le recenti dichiarazioni del capo della Casa Bianca sull'invio di nuove armi a Kiev: "Ma ho capito bene? Trump pretende che sia la Nato, quindi i paesi che la compongono, a pagare le armi che gli Usa dovrebbero mandare all'Ucraina. Così per Trump il contributo è a costo zero, le aziende Usa ci guadagnano e noi europei ci dissanguiamo. Il presidente degli Stati Uniti deve smetterla di usare la Nato come il suo giocattolo. E gli altri stati membri dovrebbero opporsi a questo sistema che comporta spese pesantissime per le cittadine e i cittadini. Non si può soccombere ai ricatti di Trump".