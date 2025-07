La7, tv-partito: l'impressionante puntata di "In Onda", che cosa è successo

«Con La7 noi non ci posizioniamo all’opposizione, siamo una rete televisiva libera e indipendente con giornalisti di grande qualità che invitano soggetti politici od opinionisti di tutti gli schieramenti». Urbano Cairo alla presentazione dei prossimi palinsesti non aveva convinto tutti. Poi è arrivata la puntata di In Onda di giovedì, quella “lunga”, a confermare i dubbi dei più maliziosi. L’ospite più moderato della serata è Vittorio Emanuele Parsi, professore della Cattolica di Milano, secondo cui la pace in Medio Oriente è «impossibile» perché «Israele vuole cancellare la Palestina». Cominciamo bene. E chissà cosa avrà pensato l’editore ascoltando le interviste a Pier Luigi Bersani ed Elisabetta Piccolotti.

Il primo è stato il segretario del Pd, la seconda è deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Dopo tutto, sono di due partiti diversi. «Se pensano che i cittadini siano degli ebeti a cui poter dire cavolate e nascondere informazioni, c'è un problema molto più grave della liberazione di un criminale», accusa Lady Fratoianni parlando di Carlo Nordio e del libico Almasri. La staffetta rossa prosegue e il testimone passa a Pier Luigi, che picchia duro sul Guardasigilli: «Magari avrà anche intenzione di cominciare a fare il ministro, perché per adesso mi sembra che faccia solo l’agit-prop contro i magistrati». Viva il confronto tra idee differenti.