Letta e Calenda, la mappa dei collegi che terrorizza la sinistra: eccola

05 agosto 2022 a

Il centrodestra sta lavorando alla definizione dei 221 seggi uninominali, dove eleggere i candidati di coalizione. Le aspettative sono molto alte, dato che la “mappatura” dei seggi appare estremamente favorevole al centrodestra: gli avversari rappresentati da Letta&Co sono infatti competiti sono nelle solite regioni rosse, Toscana ed Emilia Romagna, e in Alto Adige. Per il resto si tratta di una “grande distesa blu”, come l’ha definita l’Ansa nella mappa che ha diffuso su collegi.

Ci si attende un vero e proprio boom per il centrodestra, “con sparute macchie rossastre”. La stima dell’Ansa è la base di confronto per i leader di centrodestra, che si confronteranno all’inizio della prossima settimana: emerge che il centrosinistra potrebbe contare su soli 5 collegi blindati e su una decina alla Camera: incerte una ventina di circoscrizioni al Senato e una quarantina alla Camera. Quindi il centrodestra è proiettato vincente quasi ovunque: soprattutto tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto la coalizione dovrebbe fare il pieno di collegi.

Al Nord al centrosinistra dovrebbe essere favorevole soltanto l’Alto Adige, la provincia di Genova per quanto riguarda la Camera e quelle di Trento e Torino per il Senato. Anche al Sud si prospetta vita dura per il centrosinistra (fatta eccezione per la Campania), anche se in Sicilia il centrodestra potrebbe rischiare nelle province di Catania e Ragusa.