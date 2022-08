Pd contro Renzi: "Volevi affondare il partito". La replica con un clamoroso video

06 agosto 2022 a

a

a

Non si placano le polemiche all’interno del centrosinistra. Stavolta a metterci il carico è Matteo Renzi, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è stato particolarmente critico nei confronti del Pd e del suo segretario. Italia Viva è l’unica forza politica a non essere stata invitata nel “campo largo”, che va da Calenda a Di Maio, passando per Fratoianni e Bonelli.

“Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi - ha dichiarato Renzi - sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una sola forza politica. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l’indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizioni finte e posticce”. Poi Renzi ha fatto un “augurio” a Letta: “Gli auguro di cuore di trascorrere una buona estate: dal 26 settembre per lui non sarà facile. La sua strategia sta regalando Palazzo Chigi alla Meloni”.

Non si è fatta attendere la replica del Nazareno: “Oggi, forse per rosicchiare qualche margine di visibilità in più, Renzi trova il tempo e l’audacia di dare lezioni al Pd. Quello stesso partito che, prima di scappare sulla sua personale scialuppa, da segretario ha tentato di affondare lasciando macerie, lacerazioni e un 18% da guinness dei primati negativi. Non stupisce che praticamente la totalità degli elettori e dei militanti del Pd abbia maturato un giudizio durissimo, senz’appello, su di lui e sulla sua parabola politica”.

Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo che la strategia di Letta sia un regalo alla Meloni. Ma ne parleremo il 26 settembre. Per adesso buona campagna elettorale. Anche a chi ha gli #OcchiDiTigre pic.twitter.com/GRJK7A76R6 — Italia Viva (@ItaliaViva) August 6, 2022

A difesa di Renzi è intervenuto Italia Viva, che ha fatto ironia su Letta pubblicando un video di una papera e di una tigre: “Oggi il Pd attacca violentemente Renzi. Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo che la strategia di Letta sia un regalo alla Meloni. Ma ne parleremo il 26 settembre. Per adesso buona campagna elettorale. Anche a chi ha gli occhi di tigre”.