Trento, il consigliere del Pd: "Il turismo porta povertà"

"Il turismo? Non porta valore aggiunto, ma solo povertà". La sparata arriva direttamente dal Partito democratico. A pronunciarla Alessandro Dal Ri, consigliere dem del comune di Trento. A far emergere l'accaduto ci ha pensato Alessia Ambrosi per cui "il Pd ormai è un partito ostile all'Occidente e allo sviluppo, vicino ad Hamas e all'Iran, all'ideologia woke che negli Stati Uniti abbatte le statue di Cristoforo Colombo. Una linea settaria e gruppettara a livello nazionale che in Trentino trova nel segretario Dal Rì un degno rappresentante locale".

Ecco i fatti: "Questo partito - ha proseguito la deputata di Fratelli d'Italia -, scollegato dalla realtà, dai lavoratori, dalle imprese, dal mondo produttivo e dei servizi, adesso sostiene che il turismo non porti valore aggiunto ma solo povertà. Una deriva oscurantista e punitiva da ayatollah. E farneticante, se solo raffrontata con i numeri del comparto. E che rappresenta uno schiaffo in faccia a milioni di lavoratori, imprenditori, famiglie, artigiani e territori. Il turismo non solo genera valore, ma stimola l'apertura, il progresso, lo scambio, la conoscenza tra diverse culture".