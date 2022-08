Matteo Salvini, "ci aspettano mesi difficili": cosa può accadere dopo il voto

08 agosto 2022 a

Matteo Salvini rilancia la Flat tax. Con gli occhi tutti puntati sul voto del 25 settembre e i sondaggi che danno il centrodestra in vantaggio, il leader della Lega propone un sistema fiscale con un'aliquota fissa al 15 per cento, "anche per i dipendenti". Ma non solo. Tra gli obiettivi c'è quello di "azzerare l’Iva sui beni di prima necessità, su pasta e pane, i costi sono sostenibili".

In ogni caso l'ex ministro dell'Interno rimane con i piedi per terra e tiene a precisare che "ci aspettano mesi difficili". "Voglio essere assolutamente chiaro - dice ai microfoni di Radio Montecarlo -. Penso che vinceremo le elezioni, che la Lega vincerà con il centrodestra le elezioni, ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi, simpatici e fortunati".

Su questo e altro il centrodestra è compatto. Stando alle parole del numero uno del Carroccio, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono a buon punto. Addirittura il programma sarà pronto "entro questa settimana". "L’ho letto - conferma - è sostanzialmente pronto al 99 per cento, tranne qualche limatura". Oltre alla pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali, l’estensione della flat tax ma anche i decreti sicurezza, c'è una riforma pronta nel cassetto. "Avere centinaia di persone che cambiano partito non è serio e noi riproveremo come Lega a reintrodurre meccanismi che evitano cambi di casacca - conclude Salvini -. Sono irrispettosi nei confronti di chi scegli un candidato in un partito. Non è serio, penso a Gelmini, Carfagna, Brunetta, ai cambi di Di Maio".