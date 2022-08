Giorgia Meloni, Berlusconi: "Adeguata a fare il premier"

10 agosto 2022 a

Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi ancora una volta. Non ha ancora sciolto le riserve ufficialmente, ma dalle parole pronunciate ai microfoni di Radio Anch’io appare evidente il suo orientamento. “Ci sto pensando - ha dichiarato in merito alla candidatura - perché ho avuto pressioni da parte di tantissimi. Penso che alla fine mi candiderò al Senato, così tutti quelli che me lo chiedono saranno finalmente contenti”.

Stavolta, però, il Cav non sarà il leader della coalizione di centrodestra, guidata da Giorgia Meloni: il patto è che chi prende più voti, vince e quindi al momento la fondatrice di Fratelli d’Italia appare in netto vantaggio sugli altri due alleati. Se i sondaggi dovessero essere confermati dal voto, allora sarebbe la Meloni a salire a Palazzo Chigi. “Se sarà Giorgia - è stato l’endorsement di Berlusconi - io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito”. La diretta interessata ci crede eccome, lo dice in tutte le interviste, anche in quelle con gli Stati Uniti.

Guardando invece agli avversari, Berlusconi è convinto che esagerino nel dipingere un’eventuale vittoria del centrodestra come una catastrofe: “Questa preoccupazione è molto enfatizzata dalla sinistra. Il Pd sembra impegnato a creare un nuovo Cnl, come se si trattasse di liberare il Paese dal nazismo. Tutto questo è un po’ ridicolo e non fa bene di certo alla qualità del dibattito politico”.