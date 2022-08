Gianfranco Rotondi: "Ecco qual è l'ultima spiaggia per il centrodestra al governo"

14 agosto 2022 a

Gianfranco Rotondi, ex ministro per l'Attuazione del programma, spiega quali sono gli scenari per il centrodestra alle prossime elezioni. Di fatto Rotondi vede ormai a un passo il ritorno del campo moderato al governo. Un'attesa durata ben 10 lunghi anni, da quando a palazzo Chigi arrivò Mario Monti.

Acuto osservatore delle dinamiche moderate, Rotondi spiega quale possa essere la strada giusta da percorrere per il centrodestra in vista del voto. Su Twitter, Rotondi si lascia andare a una profezia che lui stesso etichetta come "ultima spiaggia": "Non sono di destra. Ho scelto, nel 1995, il centrodestra. Sto difendendo ostinatamente quella scelta, di cui oggi resta in piedi solo la possibilità che Giorgia Meloni vada a Palazzo Chigi. È l’ultima spiaggia prima di dichiarare l’impossibilità di un centrodestra nel nostro Paese".

Insomma Rotondi vede nella Meloni la possibilità concreta per un ritorno al governo da parte del centrodestra. E qualche settimana fa, era stato proprio Rotondi a incoronare la Meloni come candidato ideale per la premiership del centrodestra: "La Meloni piace a molte persone della Dc, perché riscatta la toga della politica dall’umiliazione delle altre toghe, che se la sono messa sotto i piedi". E a LaStampa aveva detto, rispondendo agli attacchi da sinistra, che la Meloni è saldamente posizionata nei valori dell'Occidente: "I popolari la stanno inseguendo, anche se la stampa ignorantella non se ne accorge, credendo alle leggende. La Meloni è nell’arco costituzionale europeo". Insomma Rotondi è sicuro: il centrodestra tornerà nei posti chiave per guidare il Paese.