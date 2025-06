Sondaggio Mentana, FdI sfonda la soglia psicologica. Schlein sempre più giù

Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana del lunedì sera segna un allargamento del solco tra Fratelli d'Italia e gli altri partiti, soprattutto quelli delle opposizioni.

La conferma del trend di queste settimane è evidente. Se si votasse oggi, spiega il direttore Mentana, il partito di Giorgia Meloni guadagnerebbe 0,2 punti rispetto alla ultima rilevazione del 16 giugno, portandosi al 30,6 per cento. Sempre più sopra la soglia psicologica del 30%, un dato sorprendente soprattutto in virtù della "prova del nove del governo" che va avanti da due anni e mezzo e che storicamente sul medio e lungo termine rappresenta sempre una grossa insidia per i partiti della maggioranza.

Il potere logora chi non ce l'ha, insomma, è il vecchio detto di Giulio Andreotti ma sempre attuale. Alle spalle di FdI, arranca il Partito democratico al 23% netto, con 0,3 punti persi in una settimana. Rosicchia qualcosa a Elly Schlein il presunto alleato Giuseppe Conte: il suo Movimento 5 Stelle spezza la tendenza al ribasso, sia pure di poco, portandosi al 12,4% (+0,1). Alle loro spalle, gli altri partiti del centrodestra: la Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,1 salendo all'8,2% e scavalcando Forza Italia, in calo dello 0,2 e ferma all'8,1 per cento.