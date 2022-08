Maria Giovanna Maglie: "Candidata? Dipende da cosa mi offrono"

19 agosto 2022 a

a

a

Maria Giovanna Maglie non si nasconde. In questi ultimi giorni il suo nome è stato più volte accostato a una delle liste del centrodestra in vista del voto del 25 settembre. La Maglie ieri sera, nel corso dell'ultima puntata di Controcorrente, ha spiegato di avere diverse opzioni: "Non mi candido, ci penso, ci penso perché me lo hanno chiesto più partiti". Parole che di fatto non hanno smentito un suo coinvolgimento nella competizione elettorale.

Salvini e le liste Lega: "Ecco la squadra". Tam tam impazzito, nomi a sorpresa

Ma in un colloquio con ilCorriere prova a spiegare meglio la sua posizione: "La candidatura? Certo che l’accetto, ma dipende anche da cosa mi offrono. Diciamo che nel caso in cui si verifica quello che voi scrivete e che io non so, valuterei, sarei lusingata, ma le cose si fanno seriamente, dunque, vista anche questa legge elettorale complicatissima, astrusa, bisogna vedere cosa mi offrono".

Il colpo della Lega, candidato un campione dello sport italiano: ecco chi è | Guarda

Infine un afrase su Matteo Salvini che in questi giorni è impegnato in una lunga campagna elettorale con la Lega. A chi gli chiede di Matteo rispodne così: "La cosa che mi paice di più? Le tasse, che vuole tagliare, questo è il primo punto del programma".