Matteo Salvini sfida Di Maio: "Hai paura?", lo gela con una frase

27 agosto 2022

Matteo Salvini non le manda a dire a Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri, alla disperata ricerca di qualche voto, ha attaccato in un'intervista a Repubblica il centrodestra, mettendo nel mirino soprattutto Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "I tentativi di interferenza russa sono evidenti. Io non so se sia in malafede, so che quando propone di togliere le sanzioni alla Russia ci sta già portando fuori dalla comunità internazionale. La sua reazione alla scoperta della spia russa è simile a quella dell’ambasciata in Italia che ha dileggiato l’inchiesta giornalistica. La Lega ha un patto con Russia unita e, se la destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin, così come Meloni in braccio a Orban. Il rischio per il Paese è lo sganciamento dalle alleanze storiche, l’isolamento e la perdita di libertà, non solo a livello economico".

Parole a vanvera alle quali il leader della Lega ha risposto in modo piuttosto chiaro: "Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente, solo i cittadini Italiani. Io rispondo solo a loro e difendo solo l’interesse nazionale. E tu? Hai forse paura del loro giudizio? Dai, male che vada trovi un navigator che ti dà una mano. Viva la Libertà!", ha scritto su Twitter il leader del Carroccio. Insomma Gigino è alla frutta e tenta l'ennesimo disperato tentativo per evitare di perdere la poltrona. La cosa a cui tiene di più.