Matteo Salvini: "Il prossimo premier lo sceglie Mattarella"

Matteo Salvini usa la prudenza. In vista del voto del 25 settembre, il leader della Lega manda un messaggio agli alleati: "Chi sarà il premier? Deciderà Mattarella". Il ledaer del Carroccio ha affermato: "Io aspetto il voto degli italiani prima di fare qualsiasi commento, poi il Presidente della Repubblica sceglierà come è giusto che sia".

E su questo punto Il coordinatore azzurro Antonio Tajani, alla kermesse di Affari Italiani organizzata in collaborazione con Comin e partners, a Ceglie Messapica, aveva ribadito che "chi avrà più voti indicherà un nome al Capo dello Stato. Poi toccherà a lui nominare il Presidente del Consiglio incaricato. Se toccherà a Meloni - aveva concluso - saremo felici di sostenerla".

Insomma il centrodestra pensa alla nomina per palazzo Chigi in modo serio in vista di una vittoria che i sondaggi danno per certa. Anche Silvio Berlusconi, intervistati da Qn ha detto la sua. Il Presidente azzurro prima sottolinea che Giorgia Meloni "non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier, anche perché la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani". Il prossimo 25 settembre sapremo chi tra i leader del centrodestra avrà il ruolo di premier. Ma una cosa è certa: le rilevazioni escludono la possibilità che il prossimo presidente del Consiglio possa essere di centrosinistra...